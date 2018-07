São Paulo estuda retomar conversas com Santos por Victor Ferraz

O São Paulo pretende aproveitar que o Santos tem uma nova diretoria para retomar conversas com o clube da Baixada sobre uma possível transferência do lateral-direito Victor Ferraz.

Indicado pelo técnico Dorival Junior, o jogador já estava no radar do clube tricolor, mas as conversas não avançaram com o ex-presidente do time alvinegro, Modesto Roma Junior.

O novo presidente do Santos, José Carlos Peres, não descarta a possibilidade de negócios com a equipe rival. Além de VIctor Ferraz, o nome do atacante Jonathan Copete vem sendo citado como um possível alvo do time tricolor para 2018.

A lateral-direita preocupa o São Paulo. O time demorou achar uma solução para a posição, na qual Bruno e Buffarini se revezaram como titulares durante boa parte desta temporada, até Militão, zagueiro de origem, assumir o posto e conquistar a confiança do treinador e da torcida.

O clube tricolor deve negociar Buffarini, que perdeu espaço no time, ainda neste fim de ano. O jogador vem sendo sondado por Boca Juniors e River Plat e deve voltar ao futebol argentino para a próxima temporada.