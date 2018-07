São Paulo exalta zaga invicta no Brasileirão O São Paulo não contou com os renomados zagueiros Miranda, que está contundido, e Alex Silva, que foi liberado pela diretoria, nas duas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim teve bom desempenho defensivo nas vitórias sobre Fluminense (2 a 0) e Figueirense (1 a 0). O time é o único que ainda não sofreu gols na competição, o que foi exaltado por Xandão, titular nas duas partidas.