São Paulo explica viagem de Raí à França e ausência em clássico

Uma foto do diretor executivo do São Paulo, Raí, na França repercurtiu nas redes sociais após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo. Na imagem, o dirigente aparece com a namorada no torneio de tênis Roland Garros, em Paris, no dia que o Tricolor perdeu o clássico.

Após críticas de torcedores por conta da ausência de Raí na Arena Corinthians, o São Paulo explicou que o dirigente tinha a viagem marcada por conta de um evento da Fundação Gol de Letra, presidida por Raí. O clássico inicialmente estava marcado para sábado, mas aconteceu no domingo depois de a tabela da Copa Sul-Americana ser definida. Como o clube alvinegro jogou na última quinta-feira pelo torneio continental, a CBF alterou a data da partida da sexta rodada do Brasileirão.

Ainda de acordo com o São Paulo, Raí também vai participar de um encontro com presidentes de clubes franceses nesta segunda-feira. O dirigente retornará na terça e se juntará à delegação para a viagem a Salvador, onde o Tricolor encara o Bahia na quarta, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo precisa vencer o Bahia para avançar na Copa do Brasil, já que perdeu por 1 a 0 no duelo de ida, na semana passada. Se a equipe paulista ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Não há critério de gol marcado fora de casa.

O São Paulo volta a treinar nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, antes da viagem a Salvador. O jogo contra o Bahia será na quarta, às 21h30, na Arena Fonte Nova.