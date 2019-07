São Paulo fará jogo-treino com o Cuiabá na próxima sexta-feira

Depois de vencer o São Bento de virada por 4 a 2, o São Paulo marcou outro jogo-treino durante a pausa da Copa América: na sexta-feira, às 15h30, enfrentará o Cuiabá, no CT da base, local onde os jogadores estão concentrados.

"A estrutura do CFA tem, realmente, nos proporcionado bons treinos, além de unir ainda mais o grupo. Também tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pela base no dia a dia", disse o zagueiro Bruno Alves.

Serão os últimos dias do elenco em Cotia. A partir da próxima semana, o time voltará a trabalhar no CT da Barra Funda. O São Paulo volta a campo no Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 de julho, no clássico com o Palmeiras, no Morumbi.

"Tem sido especial trabalhar em Cotia com o elenco principal, porque cresci aqui. E a garotada que acompanha os nossos treinos, hoje, estarão um dia na Barra Funda, assim como aconteceu comigo", comentou o jovem Antony.

O São Paulo enfrentou dificuldades no primeiro jogo-treino, contra o São Bento. O técnico Cuca optou por começar a partida com os reservas e terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 1. Minho e Zé Roberto marcaram para o time de Sorocaba. O volante Diego descontou. Na etapa final, com os titulares em campo, Alexandre Pato, Tchê Tchê e Toró viraram a partida.