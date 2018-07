São Paulo fará treino aberto no Morumbi para apresentar novo uniforme de treino

O São Paulo realizará neste sábado, às 9h30, atividade aberta no estádio do Morumbi, na capital paulista, para apresentar aos torcedores os novos uniformes de treinamento. A ação é da nova fornecedora de material esportivo do clube. A entrada é gratuita.

Enquanto a diretoria prepara a festa, os jogadores treinam forte no CT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. A novidade desta quinta-feira foi a presença do equatoriano Joao Rojas, que pela primeira vez treinou com o restante do elenco.

Contratado recentemente junto ao Talleres, da Argentina, o atacante estava resolvendo questões burocráticas nos últimos dias, além de finalizar os exames médicos. Agora já está à disposição do técnico uruguaio Diego Aguirre. Foi o primeiro dia de treinamentos em dois períodos dos são-paulinos desde o retorno das férias, na última segunda-feira.

O São Paulo vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Fechou as 12 rodadas antes da parada da Copa do Mundo na terceira posição, com 20 pontos - mesma pontuação do Atlético Mineiro, que está na frente porque tem uma vitória a mais.

O próximo compromisso do time tricolor paulista pelo Brasileirão é contra o líder Flamengo, no dia 18 de julho, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Neste segundo semestre, o time ainda disputa a Copa Sul-Americana.