São Paulo faz 11 em jogo-treino contra time americano

O treinador usou a atividade para fazer testes. Lucas Evangelista foi observado na lateral-esquerda no lugar de Reinaldo, uma vez que Alvaro Pereira joga a Copa pelo Uruguai. Na direita, Paulo Miranda foi o titular, com Douglas atuando no ataque, na vaga de Osvaldo. Alan Kardec substituiu Pato mais uma vez, enquanto Ademilson ganhou a vaga de Luis Fabiano, machucado.

No jogo-treino realizado no resort onde o São Paulo está hospedado em Orlando, o time foi escalado com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Lucas Evangelista; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Douglas, Alan Kardec e Ademilson. Os titulares, porém, só fizeram três gols, com Alan Kardec, Maicon e Ganso.

Depois, quando os reservas foram a campo, o São Paulo goleou, com três de Alexandre Pato, dois de Osvaldo, e um de Edson Silva, Boschilia e Ewandro. A equipe teve: Denis; Auro, Lucão, Edson Silva e Reinaldo; Denilson, Hudson e Boschilia; Luis Ricardo, Alexandre Pato e Osvaldo. No decorrer do jogo, Ewandro e João Schmidt também entraram.