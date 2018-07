São Paulo faz 2 a 0 no Atlético-GO e emplaca quarta vitória seguida

SÃO PAULO - Cada vez mais embalado nesta reta final do Brasileirão, o São Paulo deu mais um passo rumo à Copa Libertadores, nesta quinta-feira, ao derrotar o lanterna Atlético-GO por 2 a 0, no Morumbi. O time de Ney Franco contou ainda com um tropeço do rival Vasco para consolidar sua posição no G-4 da tabela.

Ao somar sua quarta vitória consecutiva, o São Paulo chegou aos 55 pontos, abrindo cinco de vantagem sobre o Vasco, que foi derrotado de virada pelo Botafogo por 3 a 2, nesta noite. Em quarto lugar, o time paulista encostou no Grêmio (58) e se aproximou do vice-líder Atlético-MG (60). A liderança pertence ao Fluminense, com 69.

Já o Atlético se afundou ainda mais na classificação. O time goiano estacionou nos 23 pontos, mais distante dos demais times da zona de rebaixamento. O Figueirense soma 28, enquanto o Palmeiras tem 29. O primeiro time fora da zona da degola é o Bahia, com 35.

O JOGO - Sem tirar o pé do acelerador, o São Paulo não aliviou diante do lanterna. Dominou amplamente o primeiro tempo, mostrou maior volume de jogo no meio-campo e pressionou no ataque, tirando vantagem do retorno de Lucas e das investidas do zagueiro Paulo Miranda, improvisado na lateral-direita.

O time da casa só levou um susto no primeiro minuto da partida, quando Dodó arriscou de longe e quase encobriu Rogério Ceni. Adiantado, o goleiro se esticou para fazer o desvio antes de a bola acertar o travessão e ir para fora. O Atlético até tentou prolongar seu bom momento no início, mas logo parou no melhor ritmo dos anfitriões.

O São Paulo surgia com rapidez no ataque e acumulava chances desperdiçadas. Em menos de dois minutos, Luis Fabiano perdeu duas oportunidades. Na segunda, aos 17, recebeu enfiada de Paulo Miranda e bateu com perigo, rente à trave direita do goleiro Márcio.

Aos 27, foi a vez de Lucas investir pela direita, entrar na área e finalizar com perigo. Márcio, cada vez mais decisivo para o Atlético, pulou para evitar o gol. Na sequência, o inspirado goleiro fez duas grandes defesas na mesma jogada para neutralizar a investida de Luis Fabiano.

Márcio, porém, não conseguiu evitar o gol de Paulo Miranda, aos 28. A jogada começou com chute colocado de Rafael Toloi. O goleiro saltou para fazer a defesa, mas não contou com rebote à queima-roupa do zagueiro são-paulino, em batida de primeira.

Mesmo depois de ser vazado, Márcio continuou a ser decisivo em campo. Aos 33, fez outra grande defesa ao segurar cabeçada perigosa de Luis Fabiano, na pequena área. Mas, cinco minutos depois, não pôde compensar o vacilo da defesa atleticana, que viu Cortez dar passe açucarado para Osvaldo. O atacante deu belo drible no marcador e bateu na saída do goleiro: 2 a 0.

Depois da pressão na etapa inicial, o São Paulo reduziu o ritmo no segundo tempo. Como aconteceu no começo da partida, o Atlético criou sua melhor chance no primeiro minuto, com Dodó. Ele bateu forte de longe e Rogério Ceni, mais uma vez, caiu para fazer a defesa.

A resposta do São Paulo veio somente aos 14, em lance de Lucas, que acertou a trave. "Acordado", o time da casa cresceu e voltou a criar boas chances, com Osvaldo e Luis Fabiano.

Como aconteceu no primeiro tempo, o Fabuloso voltou a desperdiçar oportunidades. Na maior delas, cobrou mal pênalti, sofrido por ele mesmo, e acertou o travessão, aos 34. Mesmo impondo nova pressão nos minutos finais, o São Paulo falhou nas finalizações e não conseguiu ampliar o placar.

Os dois times voltam a campo no domingo. O São Paulo vai enfrentar o Flamengo, ainda ameaçado de rebaixamento, no Engenhão, enquanto o Atlético fará um duelo direto na briga para escapar da queda contra o Sport, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 ATLÉTICO-GO

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington e Jadson (Maicon); Lucas (Douglas), Luis Fabiano e Osvaldo (Cícero)

Técnico: Ney Franco

Atlético-GO: Márcio; Adriano, Gustavo, Diego Giaretta e Eron (Felipe); Carlos, Dodó, Pituca, Mahatma Gandhi e Luciano (Ernandes); Ricardo Bueno

Técnico: Artur Neto

Gols: Paulo Miranda, aos 28, e Osvaldo, aos 38 minutos do 1º Tempo

Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS)

Cartão amarelo: Ricardo Bueno

Renda: R$ 480.052,00

Público: 27.098 pagantes

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

MINUTO A MINUTO

2º TEMPO

47 min - Fim de partida no Morumbi. Torcida tricolor faz a festa.

45 min - Juiz indica dois minutos de acréscimo.

44 min - Com as alterações, Ney Franco esfria o jogo e faz com que o time toque a bola até o apito final.

40 min - SUBSTITUIÇÃO - Ney Franco faz sua última mexida: Cícero no lugar de Osvaldo.

38 min - SUBSTITUIÇÃO - Ney Franco mexe mais uma vez, colocando Maicon no lugar de Jadson.

34 min - Perdeu! Fabuloso enche o pé e manda no travessão, desperdiçando a cobrança de pênalti.

33 min - Luis Fabiano é derrubado na área e o juiz marca pênalti.

33 min - Wellington arrisca de fora da área, com perigo.

29 min - Na cobrança de escanteio, Pituca cabeceia por cima do gol.

24 min - Luis Fabiano puxa o contra-ataque, ajeita para Jadson, que chuta para fora.

20 min - SUBSTITUIÇÃO - Bastante cansado e com dores, Lucas deixa o campo e Douglas entra em seu lugar.

14 min - Lucas recebe na pequena área e tenta tirar de Márcio, mas a bola toca na trave.

13 min - SUBSTITUIÇÃO - No Atlético-GO, Ernandes entra no lugar de Luciano.

6 min - A partida fica equilibrada, com os dois times cometendo muitas faltas.

1 min - Dodó arrisca de longe e Rogério Ceni espalma.

0 min - Começa a etapa final. O técnico Artur Neto tira o lateral Eron e coloca o atacante Felipe.

INTERVALO

O São Paulo vai para o vestiário com uma boa vantagem no marcador, com gols de Paulo Miranda e Osvaldo. O zagueiro que está na lateral direita festeja a boa fase. "Eu venho trabalhando forte e graças a Deus estão reconhecendo meu trabalho. Sei da importância que é atuar no São Paulo", disse Paulo Miranda, melhor do time até o momento.

1º TEMPO

47 min - Fim do primeiro tempo no Morumbi.

45 min - Juiz indica dois minutos de acréscimo.

43 min - CARTÃO AMARELO - Ricardo Bueno derruba Paulo Miranda e é punido.

43 min - Melhor na partida, São Paulo toca a bola e espera o momento de dar o bote.

38 min - GOL DO SÃO PAULO - Osvaldo faz linda jogada pela esquerda, dribla Gustavo e toca com estilo na saída de Márcio.

33 min - Osvaldo cruza para Paulo Miranda, que ajeita para Luis Fabiano. O atacante cabeceia livre, mas Márcio faz ótima defesa.

32 min - No cruzamento da direita, Ricardo Bueno pega de primeira e manda por cima do gol.

28 min - GOL DO SÃO PAULO - Paulo Miranda pega o rebote do goleiro Márcio e manda para o gol vazio, abrindo o placar.

27 min - Lucas recebe em velocidade, limpa o marcador e chuta, mas Márcio agarra a bola.

22 min - São Paulo pressiona pelos lados do campo, mas os visitantes vão se segurando.

17 min - Paulo Miranda toca para Luis Fabiano, que chuta com perigo. A bola passa raspando a trave.

15 min - Luis Fabiano arrisca de longe, para fora.

13 min - Osvaldo recebe na entrada da área, gira e chuta, mas Márcio segura.

11 min - São Paulo tenta ir para o ataque, mas com cinco jogadores no meio o Atlético-GO se defende bem.

6 min - Osvaldo faz jogada pela ponta esquerda, cruza para Luis Fabiano, que chuta mas é travado no lance.

4 min - Lucas recebe longo lançamento, mas Márcio sai do gol e evita o perigo.

1 min - Dodó arrisca de longe e bola explode no travessão e sai.

0 min - Começa a partida no Morumbi.