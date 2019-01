São Paulo faz 5 a 2 no Guarani e volta à final da Copa São Paulo

Atual vice-campeão, o São Paulo está de volta à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time do Morumbi bateu o Guarani por 5 a 2, nesta terça-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

A última vez em que o São Paulo conquistou o título foi em 2010, com um time liderado pelo atacante Lucas Moura, hoje no Tottenham, da Inglaterra. Essa será a 11.ª final do clube, que soma três títulos conquistados. No ano passado, o São Paulo perdeu para o Flamengo, na decisão, por 1 a 0.

Já o Guarani, deu adeus ao sonho do bicampeonato. A equipe de Campinas disputou a final apenas duas vezes, sendo derrotada pelo Juventus, em 1985, e tendo conquistado o título em 1994, justamente contra o São Paulo. Na época, o Guarani contava com o goleiro Pitarelli e o centroavante Luizão, enquanto o São Paulo tinha o meia Jamelli e o goleiro Rogério Ceni como principais destaques.

O adversário na final sai do confronto entre Corinthians e Vasco, que será realizado também nessa terça-feira, na Arena Barueri. E a final será disputada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

O São Paulo entrou em campo mais ligado e, logo aos três minutos já abriu o placar em escapada em velocidade de Antony. O atacante saiu cara a cara com Guilherme Gallis e deu um toque na saída do goleiro para marcar o primeiro gol do jogo.

Aos poucos, o Guarani foi se encontrando na partida e passou a assustar, principalmente nas escapadas do atacante Davó. Mas foi o São Paulo quem levou mais perigo. Aos 44 minutos, Danilo driblou um marcador e acertou a trave de Gallis.

Na segunda etapa, o São Paulo decidiu a partida rapidamente e garantiu a classificação. Aos sete minutos, Fabinho tabelou com Rodrigo Nestor e marcou o segundo gol. O mesmo Fabinho ainda perdeu um pênalti aos 19, defendido por Guilherme Gallis, mas dois minutos mais tarde Antony arriscou de fora da área e fez o terceiro gol são-paulino.

Na reta final, já com a classificação decidida, Lucas Prado descontou para o Guarani, Paulinho respondeu para o São Paulo, Davó marcou mais um para a equipe do interior e Vitinho fechou o placar em 5 a 2 para os finalistas. Festa tricolor na Fonte Luminosa, que recebeu perto de dez mil torcedores.