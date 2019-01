São Paulo faz 7 a 2 na estreia da Copinha; Palmeiras também vence

Palmeiras e São Paulo estrearam com vitórias na Copa São Paulo de Futebol Junior. O atual campeão brasileiro teve mais dificuldade, enquanto a equipe do Morumbi aplicou uma sonora goleada por 7 a 2.

Apesar do gramado pesado e com muitas poças na Arena Capivari, o Palmeiras bateu o Galvez-AC por 2 a 0 com gols de Patrick de Paula, no primeiro tempo, e Josué, no segundo. Mais cedo, pelo mesmo grupo, o XV de Piracicaba bateu o Capivariano por 4 a 2 e fica na liderança por ter marcado mais gols.

Pelo Grupo 7, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o São Paulo atropelou o Holanda por 7 a 2 com destaque para Gabriel Sara, que marcou três gols. Gabriel Novaes marcou outros dois e Fabinho e Vitinho completaram a goleada.

Com a goleada o São Paulo fica na liderança da chave ao lado dos anfitriões da Ferroviária, que bateu o Serra por 3 a 0 no jogo preliminar.

Quem também teve uma boa estreia foi o Athletico-PR. O time paranaense bateu o CSP-PB por 3 a 0 no Estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, pelo Grupo 6, e divide a liderança com o Ceará, que estreou com vitória por 1 a 0 sobre os anfitriões do Tupã.

Mas a Copa São Paulo também tem suas surpresas. No Grupo 9, que foi aberto com o empate por 1 a 1 entre Botafogo e Horizonte-CE, a Francana recebeu o Cuiabá no Estádio José Lancha Filho, em Franca, e não saiu do 0 a 0.

Ainda na noite dessa quinta-feira, o América-MG foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlãntico-BA, que assumiu a liderança do Grupo 10, disputado no Estáido Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Na partida preliminar, o São Carlos venceu o Criciúma por 2 a 1.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

Andradina-SP 1 x 1 Ponte Preta

Vocem-SP 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Osvaldo Cruz-SP 1 x 1 Mirassol-SP

Votuporanguense-SP 1 x 0 Batatais-SP

Taquaritinga-SP 1 x 1 Guarani

Jaguariúna-SP 0 x 3 Trindade-GO

Itapirense-SP 1 x 3 Botafogo-SP

Primavera-SP 3 x 0 Sertãozinho-SP

Desportivo Brasil-SP 1 x 0 Uberlândia

EC São Bernardo 3 x 0 CSA

Elosport-SP 0 x 0 Taboão da Serra-SP

Flamengo-SP 2 x 0 Madureira-RJ

Manthiqueira-SP 3 x 2 Bragantino

Água Santa-SP 4 x 1 Jacobina-BA

Juventus-SP 1 x 0 América-RN

Nacional-SP 1 x 0 Santa Cruz-PE

Penapolense-SP 1 x 1 Rio Preto-SP

Ceará 2 x 1 Ceilândia-DF

Cruzeiro 3 x 0 Babaçu-MA

Sport 2 x 0 Sports-AL

Atlético-GO 0 x 0 Legião-DF

Internacional 4 x 0 Trem-AP

Bahia 3 x 1 Boavista-RJ

Flamengo 4 x 0 River-PI

Figueirense 4 x 0 CRB

Fortaleza 2 x 0 Queimadense-PB

Remo 1 x 0 Visão Celeste-RN

ABC 1 x 3 São Bernardo-SP

Londrina 1 x 1 Confiança-SE

Coritiba 3 x 2 Guarulhos-SP

Juventude 1 x 0 Real-RO

Atlético-MG 2 x 0 Aquidauanense-MS

Avaí 7 x 0 Inter de Limeira-SP

Goiás 5 x 0 São Bento-SP

Oeste-SP 1 x 0 Lagarto-SE

Velo Clube-SP 3 x 1 Marília-MA

Chapecoense 1 x 2 São José-RS

São Carlos-SP 2 x 1 Criciúma

Botafogo 1 x 1 Horizonte-CE

Ferroviária-SP 3 x 0 Serra-ES

Marília-SP 2 x 0 Linense-SP

Grêmio 7 x 0 São Raimundo-RR

Náutico 0 x 2 Rio Claro-SP

Capivariano-SP 2 x 4 XV de Piracicaba

União Barbarense-SP 1 x 3 Novorizontino-SP

América-MG 0 x 2 Atlântico

Athletico-PR 3 x 0 CSP

Francana 0 x 0 Cuiabá

São Paulo 7 x 2 Holanda

Palmeiras 2 x 0 Galvez

Vitória 1 x 2 Desportiva-ES