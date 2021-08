São Paulo faz acordo com STJD e Rigoni e Luciano escapam de suspensão

O São Paulo fez um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e conseguiu liberar os atacantes Luciano e Rigoni de um gancho no Brasileirão. A chamada Transação Disciplinar foi homologada pelo auditor Felipe Bevilacqua na terça-feira e divulgada nesta quinta.

Pelo acordo, o clube paulista vai desembolsar R$ 45 mil e vai livrar de suspensões os dois jogadores e os dirigentes Carlos Belmonte e Fernando Bracalle. Todos haviam sido denunciados por xingamentos proferidos ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira no clássico contra o Palmeiras no dia 31 de julho, pela 14ª rodada do Brasileirão.

A maior preocupação recaía sobre Rigoni, um dos destaques do time nas últimas semanas. Na quarta, marcou os dois gols do time no empate com o Fortaleza por 2 a 2, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O atacante argentino foi expulso no clássico por ter chamado o árbitro de "ladrão", de acordo com a súmula. Ele cumpriu suspensão na rodada seguinte, diante do Athletico-PR, mas corria o risco de pegar gancho de mais dois jogos.

Carlos Belmonte havia sido denunciado por ofensa e desrespeito contra a arbitragem, enquanto Fernando Bracalle tinha sido enquadrado por ofensa, assim como Luciano. O atacante, contudo, não estava em campo. Lesionado, acompanhou o jogo do camarote, mas as câmeras flagraram o jogador xingando o juiz.

As denúncias de Rigoni e dos dois dirigentes renderam multa de R$ 10 mil cada ao clube. Luciano rendeu mais R$ 5 mil. E o próprio clube foi multado em mais R$ 10 mil, totalizando os R$ 45 mil. Metade deste valor será direcionado para entidades de obras assistenciais.