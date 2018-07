São Paulo faz apenas treino regenerativo antes de jogo

Os jogadores que atuaram a maior parte do duelo de quinta fizeram apenas um trabalho regenerativo no Reffis, sob a supervisão do preparador físico Alexandre Lopes. O restante do elenco do São Paulo fez um treinamento em campo reduzido sob o comando do técnico Ney Franco.

O goleiro Rogério Ceni, que preferiu ir ao gramado, e o volante Wellington e o atacante Luis Fabiano, que cumpriram suspensão automática na derrota para o Arsenal, treinaram normalmente e vão reforçar o São Paulo diante do Oeste. Como os titulares não foram ao campo, Ney Franco não indicou na atividade qual será a equipe que vai jogar no domingo.

Apesar de estar com um jogo a menos, o São Paulo lidera a fase de classificação do Campeonato Paulista, com 23 pontos somados em 10 partidas, e tentará aproveitar o confronto com o Oeste para se recuperar após o recente tropeço na Libertadores.