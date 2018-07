São Paulo faz ensaio no Paulistão para confronto com o Atlético-MG

SÃO PAULO - A uma semana do jogo que pode definir o rumo do clube no ano, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, contra o União Barbarense com dois objetivos bastante claros: terminar o jogo com a primeira colocação assegurada - para isso basta vencer - e acertar no campo a equipe que enfrentará o Atlético-MG no dia 17. Deve ser o último teste dos titulares antes de o time jogar seu futuro na Libertadores na próxima semana, por isso Ney Franco sabe que é essencial conseguir acertar todos os detalhes.

O treinador já avisou que colocará os reservas em campo contra o XV de Piracicaba no sábado para preservar o grupo fisicamente. A expectativa é conseguir reproduzir nesta quarta o que será apresentado no Morumbi na próxima semana. Dessa forma, é possível esperar uma equipe bastante agressiva e de marcação sob pressão. Como não poderá contar com Maicon (lesionado) e Jadson (suspenso) contra o Atlético-MG, Ney apostará mais uma vez em Douglas adiantado na direita formando o ataque com Osvaldo e Aloísio. Jadson será poupado.

A lista de ausências é longa. Além dos meias, Luis Fabiano (lesão na panturrilha), Rodrigo Caio (suspenso), Rogério Ceni (poupado para tratar da lesão no pé direito) e Denilson (liberado para resolver problemas particulares na Inglaterra) estão fora. "Temos esses problemas para montar a equipe, mas a ideia é usar o jogo, para também desenharmos a equipe que vai jogar com o Atlético na Libertadores", disse o treinador.

Conquistar a vitória nesta quarta não deve assegurar dias mais tranquilos no clube. No último sábado a principal torcida organizada protestou na porta do CT pedindo a saída do presidente Juvenal Juvêncio, do diretor de futebol Adalberto Baptista e criticando o rendimento de diversos jogadores. "Os jogadores estão confiantes para o jogo contra o Atlético, embora entendamos a importância do Paulista", disse Ney Franco. "Estamos numa competição internacional e o foco e a cobrança interna e externa estão nesse jogo da semana que vem para ver se conseguimos continuar no torneio."

RECOMEÇO

O jogo terá um sabor especial para Lúcio. O zagueiro, que está em baixa com a diretoria e faz o presidente Juvenal Juvêncio cogitar a rescisão de seu contrato - conforme o Estado informou no último sábado - ganhará uma nova oportunidade entre os titulares.

"Achamos que ele jogou bem contra o Botafogo e está totalmente envolvido com o trabalho. Depois do jogo contra o Arsenal tivemos uma reunião com todo o elenco e coloquei algumas coisas com relação a ele. Depois o Lúcio me chamou, se desculpou e isso faz parte do passado".

O zagueiro, por sua vez, espera poder voltar a exibir seu melhor futebol no Tricolor. "Qualquer jogador, não só eu, fica incomodado com o banco, mas são só 11 que jogam. Preciso ouvir as críticas positivas e melhorar."

UNIÃO BARBARENSE X SÃO PAULO

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Bruno Pires, Hélio Camacho e Alex; Claudio Brito, Edilson, Guilherme Batata e Cesar; Cesinha e Caihame. Técnico: Claudemir Peixoto.

SÃO PAULO - Denis; Paulo Miranda, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto; Wellington, Fabrício, Ganso e Douglas; Osvaldo e Aloísio. Técnico: Ney Franco.

Árbitro - Adriano de Assis Miranda; Horário - 19h30 (de Brasília); TV - Pay-per-view; Local - Estádio Antônio Lins R. Guimarães, em Santa Bárbara (SP).