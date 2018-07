São Paulo faz festa com convocações de Rodrigo Caio, Buffarini e Cueva

O São Paulo festejou nesta sexta-feira três convocações de seus jogadores para seleções nacionais que vão disputar as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018: o zagueiro Rodrigo Caio (Brasil), o lateral-direito Buffarini (Argentina) e o meia Cueva (Peru). Curiosamente, eles podem se enfrentar, pois as duas rodadas terão Brasil x Argentina e Peru x Brasil.

"Espero que a semana termine melhor ainda com uma vitória sobre a Ponte Preta. Estou muito feliz porque esta é uma semana muito especial: feliz pela vitória contra o Fluminense, com um gol meu, e pela convocação agora", explicou Rodrigo Caio, em entrevista ao site oficial do clube.

"Lutei muito para isso, me dediquei no clube e mostrei meu potencial com meus companheiros. Estou muito orgulhoso de vestir a camisa da seleção novamente. É sempre uma responsabilidade muito grande defender a seleção. Pressão sempre vai existir pela qualidade dos jogadores e por estar vivendo um momento muito bom."

Já o lateral Buffarini também ficou radiante com o chamado do técnico Edgardo Bauza. "Estou muito feliz porque é uma honra defender o meu país. Festejei muito com os meus familiares quando soube da notícia. É um momento importante da minha carreira e estou muito contente com a convocação", comentou.

O São Paulo ainda deve ter mais um convocado para a rodadas da Eliminatórias Sul-Americanas. O lateral-esquerdo Mena, titular do Chile, tem tudo para ser chamado por sua seleção para as disputas que ocorrerão nos dias 10 e 15 de novembro. O Chile vai visitar a Colômbia e receber o Uruguai.