São Paulo faz jogo-treino contra time Sub-20 em preparação para o clássico

Reforçado por Everton e Reinaldo, curados de uma amigdalite, o São Paulo avançou na preparação para o clássico com o Santos com jogo-treino nesta sexta. Os titulares do jogo no Morumbi atuaram contra a equipe da base do clube.

A atividade aconteceu com portões fechados. Em coletiva, o técnico Diego Aguirre se negou a falar sobre escalação e formação da equipe tricolor para o duelo no Morumbi.

Além do jogo-treino, Aguirre comandou um trabalho técnico para cruzamentos pelas laterais e finalização, além de um exercício de enfrentamento entre os atletas do profissional e algumas revelações de Cotia.

"A semana de treino foi muito boa, com jogadores mentalizados e aceitando as ideias. O time tem de mostrar no campo tudo o que fizemos no dia a dia, com qualidade individual, mas também como fortaleza como time, que ainda não está muito bem", analisou o treinador.

O São Paulo ainda treina neste sábado antes do clássico. Sem Rodrigo Caio, com lesão no pé esquerdo, e Cueva, liberado para acompanhar o nascimento do filho no Peru, o time para enfrentar os santistas deve ter Sidão; Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Lucas Fernandes (Marcos Guilherme ou Shaylon), Diego Souza e Everton.