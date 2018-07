São Paulo faz nova investida para tirar Balanta do River

A falta de propostas da Europa pelo zagueiro Éder Balanta recolocaram o São Paulo no páreo pelo defensor e o Tricolor voltou a conversar com o River Plate para tirá-lo do Monumental de Nuñez. O colombiano já havia sido elogiado recentemente pelo vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, mas o dirigente dizia ter recebido a informação de que o atleta estava negociado com o futebol europeu.

A diretoria tomou conhecimento de que a situação do jogador ainda não está definida e, por isso, o clube procurou o River para novas conversas, que serão conduzidas pelo gerente executivo de futebol, Gustavo Vieira de Oliveira.

Balanta fez parte do elenco colombiano que disputou a Copa do Mundo no Brasil e é apontado como extremamente promissor, mas uma série de lesões fez com que ele perdesse espaço para Funes Mori desde a chegada de Marcelo Gallardo ao comando da equipe.

A saída deve ser facilitada porque ele ocupa uma vaga de estrangeiro na equipe e o River quer abrir espaço para a contratação do uruguaio Tabaré Viudez, atualmente no futebol turco. O atacante é um dos alvos prioritários dos portenhos para a disputa da Libertadores.

Curiosamente, um perfil no Twitter atribuído ao defensor colombiano passou a seguir o São Paulo e jogadores tricolores como Alexandre Pato e Luis Fabiano. Veículos da imprensa argentina dizem que a conta é de fato de Balanta, mas não existe uma confirmação da procedência.

A exemplo da negociação por Centurión, a diretoria manterá o silêncio para evitar concorrência. O clube pretende fechar as negociações rapidamente para que não exista um leilão pelos jogadores.