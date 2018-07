São Paulo faz oferta para contratar o zagueiro Cleber, do Santos

A diretoria do São Paulo fez uma proposta oficial pela contratação do zagueiro Cleber, do Santos. A informação do interesse no atleta foi divulgada pela FOX Sports e confirmada pelo Estado nesta terça-feira. O valor da oferta não foi divulgado, mas seria próximo do que o clube de Vila Belmiro pagou ao Hambugo, da Alemanha, para contratar o jogador no começo ano, cerca de R$ 7 milhões.

Os presidentes Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e Modesto Roma Júnior tiveram contato direto no início das negociações, o que pode facilitar a negociação. Além de mostrar interesse em Cleber, o São Paulo também fez uma consulta pelo defensor Luiz Otávio, da Chapecoense. Ele está emprestado pelo Luverdense, do Mato Grosso, e o clube catarinense tem prioridade de compra.

Dois fatores justificam o interesse do clube do Morumbi em Cleber: o primeiro é a valorização de Rodrigo Caio, que pode ser negociado na próxima janela de transferências internacionais; o segundo é a indefinição quanto ao futuro do uruguaio Diego Lugano, que ainda não renovou contrato.

Cleber tem tido poucas oportunidades no Santos e não conseguiu ser titular - David Braz e Lucas Veríssimo estão atuando no time do técnico Dorival Júnior. Além disso, a comissão técnica já prepara o retorno dos titulares de 2016, Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que passaram por cirurgias no joelho.