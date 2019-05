São Paulo faz preparação especial para jogar às 11h contra o Bahia

Os jogadores do São Paulo têm desde quinta-feira uma preparação especial para a primeira partida realizada às 11h nesta temporada. A equipe tricolor recebe o Bahia, domingo, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão.

Desde quinta-feira, o elenco se apresenta às 8h no CT da Barra Funda. Tomam o café da manhã antes de iniciar os treinamentos. No domingo, a refeição dos jogadores será reforçada até com macarrão, virando praticamente um "almoço".

"Estamos fazendo a preparação simulando a partida. O jogador é obrigado a tomar café da manhã aqui às 8h, então eles devem sair de casa umas 7h. Isso é bom, entre aspas, porque vai dormir cedo (risos). Podemos às vezes chegar por necessidade às8h para jogar às 11h. No domingo, não vai ter surpresa, porque o organismo vai estar adptado para poder desempenhar o melhor", disse o técnico Cuca.

Jogo às 11h traz boas recordação para o São Paulo. Em sete partidas realizadas no horário, a equipe soma cinco vitórias e dois empates (80% de aproveitamento).

Dos sete jogos, seis foram disputados no Morumbi, com uma média de público de 52.726 pessoas. A expectativa é de casa cheia novamente neste domingo, já que 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até a tarde de sexta-feira.

O São Paulo está em terceiro lugar no Brasileirão, com os mesmos dez pontos de Santos e Palmeiras. A equipe tricolor tem saldo de gols menor que o dos rivais.