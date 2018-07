São Paulo faz primeiro treino tático da semana com Edimar de volta à lateral esquerda

O técnico Dorival Junior comandou nesta quarta-feira o primeiro treino tático da semana no São Paulo na preparação para o duelo contra o Sport, marcado para o próximo domingo. O atividade aconteceu com portões fechados na maior parte do tempo.

Como previsto, Edimar voltou a jogar na lateral esquerda. Ele deve substituir Júnior Tavares que, por ter recebido seu terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians no domingo passado, cumprirá suspensão automática.

Shaylon e Thomaz também treinaram no time titular, que foi montado com 13 atletas: Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Hernanes, Shaylon, Thomaz, Lucas Fernandes e Cueva; Marcos Guilherme e Lucas Pratto.

Antes do tático, jovem Lucas Fernanes participou de uma atividade de fortalecimento muscular com o preparador Henrique Martins. Ele voltou ao time depois de se recuperar de sucesivas lesões, a última delas na coxa esquerda, e fará trabalhos específicos para evitar novos problemas.

Com 28 pontos na 17ª posição, o São Paulo tem grandes chances de sair da zona de rebaixamento na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro se vencer o Sport. O duelo contra os pernambucanos é visto como mais uma decisão para o time, que não perder há três rodadas. "Temos obrigação de ganhar todos os jogos agora", reconhece Dorival. "Os jogadores têm consciência do que esse jogo representa e eles estão preparados para superar a boa equipe do Sport."