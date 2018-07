São Paulo faz promoção de ingressos para o Paulistão

O São Paulo decidiu usar um site de compra coletiva para alavancar a venda de ingressos para a primeira fase do Campeonato Paulista de 2011. Em parceria com o Clickon, o clube vende um pacote de ingressos para os dez jogos como mandante por R$ 99,99. As vendas iniciaram nesta quarta-feira e sem a promoção os dez ingressos custariam R$ 300.

"O São Paulo quer ser inovador em tudo o que pode ser útil no futebol para facilitar a presença do torcedor em seu estádio. Como os sites de venda coletiva estão fazendo sucesso no Brasil, resolvemos inovar e oferecer ao torcedor um pacote de ingressos 67% mais barato. Se os resultados forem positivos, podemos estender a parceria para os demais campeonatos em 2011", explicou Adalberto Baptista, diretor de marketing do São Paulo.

Os bilhetes são válidos para a arquibancada amarela, atrás do gol, e não há limite de compra. Os sites de compras coletivas colocam produtos à venda com preços inferiores ao usual com o objetivo de alcançar um aumento no número de vendas.