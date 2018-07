São Paulo faz promoção em setor do Morumbi para atrair mais público

Para atrair mais torcedores no duelo decisivo da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo, o São Paulo vai fazer uma promoção para o setor amarelo das arquibancadas do Morumbi, que fica atrás de um dos gols, acima de onde ficam os vestiários. Os ingressos custam R$ 120, mas o torcedor poderá levar uma outra pessoa de graça. Essa promoção vale apenas para as vendas online, pelo site do clube, e não valem para quem comprar meia-entrada, que já custa R$ 60, ou para sócio-torcedor, que paga R$ 40.

A ideia é ter um público maior do que na partida contra o Danubio, do Uruguai, na qual a quantidade de pessoas foi muito inferior da que o São Paulo está acostumado na Libertadores - na ocasião foram pouco mais de 16 mil pagantes. "Em alguns jogos, a gente tem ciência disso, ficamos devendo. Por isso o torcedor fica em dúvida se vai ou não ao estádio. Em outros jogos sabemos que podemos dar. Esse jogo será de suma importância o apoio do torcedor. Ele precisa comparecer para nos empurrar, para tentar encaminhar nossa classificação", explicou o zagueiro Edson Silva.

Com a iniciativa, a diretoria tenta reparar uma falha que cometeu no início da temporada ao aumentar o preço dos ingressos para a competição sul-americana, pois isso pegou muito mal com a torcida. Em algumas partidas no Morumbi, torcedores protestaram contra os altos preços e a quantidade de pessoas no estádio diminuiu em relação ao ano passado. Até por isso, os jogadores não sabem se verão casa cheia.

"Vai depender do nosso comportamento dentro de campo. Na Libertadores tem de ter raça e garra, pois é um campeonato diferente. Se mostrarmos isso, a torcida vai comparecer e nos apoiar. Esse jogo vai mostrar o que queremos para o futuro", avisou Edson Silva.