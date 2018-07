São Paulo faz promoção para lotar o Morumbi contra o Danubio

O São Paulo iniciou na manhã desta segunda-feira a venda nas bilheterias dos ingressos para o jogo contra o Danubio, do Uruguai, quarta-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Um pacote especial oferece ao torcedor comum a chance de assistir aos três jogos da primeira fase (Danubio, San Lorenzo, no dia 18 de março, e Corinthians, 22 de abril) nas arquibancadas por R$ 300.

Isso significa uma economia de R$ 60, considerando que os ingressos isolados custam R$ 120. Para os sócio-torcedores, que começaram a comprar os ingressos na última quinta-feira, os ingressos dos três jogos saem por R$ 100. Foram colocados à venda cerca de 64 mil entradas.

Para os jogadores, a presença da torcida é fundamental para a equipe conseguir se recuperar da derrota para o Corinthians, por 2 a 0, na estreia da Libertadores. "Nós temos que vencer os dois jogos e, por isso, contamos com o torcedor. Será uma partida importante, porque a vitória nos mantém na briga. A equipe uruguaia é boa, mas precisamos da vitória para manter as nossas pretensões. Então, será fundamental poder contar com o apoio da torcida", avaliou o goleiro Rogério Ceni.

VEJA ABAIXO O PREÇO DOS INGRESSOS

SÓCIO-TORCEDOR STANDARD (COMPRAS ONLINE)

Arquibancada amarela: R$ 40

Arquibancada azul: R$ 40

Arquibancada laranja: R$ 40

Arquibancada vermelha VISA: R$ 40

SÓCIO-TORCEDOR PREMIUM (COMPRAS ONLINE)

Arquibancada amarela: R$ 40

Arquibancada azul: R$ 40

Arquibancada laranja: R$ 40

Arquibancada vermelha VISA: R$ 40

Cadeira amarela (setor família): R$ 60

Cadeira laranja: R$ 60

Cadeira laranja premium: R$ 60

Cadeira térrea P02: R$ 60

Cadeira térrea P04: R$ 60

TORCEDORES COMUNS (COMPRAS ONLINE E NOS POSTOS DE VENDA ESPALHADOS PELA CIDADE - VER ABAIXO)

Arquibancada azul: R$ 120, meia-entrada a R$ 60 (portão 06)

Arquibancada laranja: R$ 120, meia-entrada a R$ 60 (portão 06)

Arquibancada vermelha: R$ 120, meia-entrada a R$ 60 (portão 15)

Arquibancada visitante: R$ 120, meia-entrada a R$ 60 (portão 15)

Cadeira amarela: R$ 180, meia-entrada a R$ 90 (portão 16)

Cadeira especial azul: R$ 240, meia-entrada a R$ 120 (portão 05)

Cadeira especial vermelha: R$ 240, meia-entrada a R$ 120 (portão 16)

Cadeira laranja: R$ 180, meia-entrada a R$ 90 (portão 05)

Cadeira laranja premium: R$ 180, meia-entrada a R$ 90 (portão 05)

Camarote soberano: R$ 300 (portão 05)

Cadeira cativa (somente proprietário): R$ 120 (portões 05 e 16)

Cadeira térrea P02: 180, meia-entrada a R$ 90 (portão 02)

Cadeira térrea P04: 180, meia-entrada a R$ 90 (portão 04)

Setor PNE (acompanhante): R$ 120, meia-entrada a R$ 60 (portão 17B)

POSTOS DE VENDA FÍSICOS

- Bilheterias do estádio do Morumbi

Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1

Dias 23 e 24, das 10 às 17h

Dia 25 (dia do jogo), das 10 às 22h45

- Estádio do Pacaembu

Praça Charles Miller s/n - São Paulo

Dias 23 e 24 e 25, das 10 às 17h

- Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 - São Caetano.

Dias 23, 24 e 25, das 10 às 17h

PACOTES PROMOCIONAIS (PARA OS TRÊS JOGOS DA PRIMEIRA FASE) SÓCIOS-TORCEDORES

Arquibancadas: R$ 100

Cadeiras amarela e laranja: R$ 150

Cadeiras térreas P02 e P04: R$ 150

DEMAIS TORCEDORES

Arquibancadas: R$ 300

Cadeiras amarela e laranja: R$ 450

Cadeiras térrea P02 e P04: R$ 450

Cadeira Superior Especial: R$ 600

Camarote Soberano: R$ 800