São Paulo faz sua 2ª melhor campanha até aqui nos pontos corridos

Apesar das oscilações no returno, o líder São Paulo continua fazendo campanha invejável neste Campeonato Brasileiro. Passadas 25 rodadas, o time dirigido por Diego Aguirre apresenta números que só perdem para os da equipe de 2007, que conquistaria o segundo título consecutivo ao fim daquela temporada.

Naquele ano, à esta altura da competição, o elenco treinado por Muricy Ramalho havia somado 54 pontos, com 16 vitórias, seis empates e três derrotas. Marcara 38 gols e sofrera somente sete. Hoje, a equipe tem 50 pontos, 14 vitórias, oito empates, três derrotas, 36 gols a favor e 19 contra.

Além dos números levemente superiores em relação à campanha atual, a briga pela liderança há 11 anos se mostrava bem mais amena ao fim da 25ª rodada. Enquanto o São Paulo de 2018 tem apenas um ponto à frente do segundo colocado (Internacional), o de 2007 já abria nove sobre seu principal perseguidor, o Cruzeiro (54 a 45). No fim, os mineiros perderam fôlego e foi o Santos quem terminou o campeonato na vice-liderança, 15 pontos atrás do campeão tricolor (77 a 62).

Confira, ano a ano, como foi a campanha do São Paulo após 25 rodadas: