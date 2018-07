São Paulo faz treino aberto no Morumbi na véspera do clássico

O São Paulo mudou novamente a programação e decidiu fazer um treino aberto à torcida neste sábado, no Morumbi, às 15h30, na véspera do clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho também transferiu para o estádio a atividade desta sexta-feira pela manhã e aposta que o apoio da torcida e a adaptação ao gramado serão fundamentais na preparação para bater o rival.

Inicialmente a comissão técnica previa que esses treinos seriam no CT da Barra Funda. Mas Muricy decidiu mudar o local. "Tem jogadores novos no elenco e que não estão acostumados ao Morumbi. O campo é grande e a própria maneira de bater na bola faz diferença. Viemos sair da rotina depois de uma semana inteira de treinos", explicou. Geralmente antes dos clássicos a equipe costuma fazer treinos fechados.

Será o terceiro jogo da equipe no estádio em 2015. A troca do gramado no começo do ano levou o São Paulo a mandar os dois primeiros jogos da temporada no Pacaembu. "O Morumbi é a nossa casa. É sempre melhor estar aqui", defendeu Muricy. A diretoria espera ter no clássico um público de mais de 30 mil pessoas.

O encontro com o Corinthians é uma espécie de revanche para o São Paulo pela derrota por 2 a 0 na estreia da Libertadores. O jogo, para o lado tricolor, é importante ainda para adquirir confiança para a sequência da competição continental, quando terá como próximo adversário o atual campeão, o San Lorenzo.

CONVOCAÇÃO

O volante Rodrigo Caio e o zagueiro Doria foram convocados nesta sexta-feira para defender a seleção olímpica em amistosos contra o Paraguai e o México, no fim do mês. As partidas serão em Vitória e em São Luís. Com isso, a dupla desfalcará o time nas partidas contra o Palmeiras e Linense, pelo Campeonato Paulista.