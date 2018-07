São Paulo faz treino fechado antes de pegar Atlético-MG pelo Brasileirão

SÃO PAULO - O São Paulo encerrou nesta sexta-feira a sua preparação para o jogo contra o Atlético-MG com um treino parcialmente fechado e um rachão para os jogadores. A equipe entra em campo neste sábado, às 18h30, no Morumbi, e tenta encerrar sua participação na primeira parte do Brasileirão, antes da pausa para a Copa, com uma vaga no G4 - é hoje o oitavo colocado, com 13 pontos.

Nesta sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho fez um trabalho de posicionamento com os jogadores e dedicou a maior parte do tempo a jogadas de bola parada. O retorno de Maicon deve ser a única novidade para o duelo: ele cumpriu suspensão contra o Atlético-PR na quarta-feira e deu lugar a Denilson, que realizou apenas o seu terceiro jogo na temporada.

Dessa forma, o São Paulo deve ir a campo com Rogério Ceni; Douglas, Lucão, Antonio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Pato e Luis Fabiano.

Como o CT da Barra Funda será utilizado pelos Estados Unidos e o de Cotia abrigará a delegação da Colômbia durante o Mundial, o São Paulo irá para uma excursão nos EUA para treinar entre os dias 14 e 28 de junho. Por enquanto, a equipe tem marcado um amistoso contra o Orlando City, na cidade de Orlando, na Flórida.