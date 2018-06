São Paulo faz treino regenerativo após derrota na estreia do Estadual

Os jogadores do São Paulo que atuaram na derrota por 2 a 0 para o São Bento, na quarta, pela 1ª rodada do Estadual, fizeram um treino regenerativo nesta quinta, no CT da Barra Funda, para minimizar o desgaste físico. O time tricolor jogou com uma equipe alternativa na estreia do torneio.

O técnico Dorival Junior garantiu que não mudará a estratégia de alternar times nas primeiras rodadas do Estadual. O intuito é evitar desgaste e testar opções para o restante da temporada. Com isso, apenas o goleiro Sidão, entre os que jogaram na quarta, deve se manter entre os titulares no próximo sábado, contra o Novorizontino.

Os titulares do próximo sábado têm treinos no gramado previstos para esta quinta e sexta. Cueva, Diego Souza e Anderson Martins, que começaram a pré-temporada depois do restante do elenco, não devem ser relacionados.

Sem os três, Dorival deve manter a zaga com dois atletas, Rodrigo Caio e Arboleda, e escalar Lucas Fernandes para a posição de Cueva. Ele garantiu que o jovem Brenner será o centro-avante. Uma provável escalação tem: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Shaylon, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme; Brenner.