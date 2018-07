São Paulo faz treino tático em dia de ovada em Alan Kardec

O técnico Muricy Ramalho comandou o primeiro treino técnico do São Paulo com bola e apenas o zagueiro Breno não participou, por causa de cansaço muscular. Já o volante Rodrigo Caio e o zagueiro Lucão, que se recuperam de lesão, apenas correram ao redor do gramado. As atividades anteriores haviam sido comandadas pelo preparador físico Zé Mário Campeiz, e mesmo sob um forte sol, Muricy não deu moleza para os jogadores.

Em uma parte do treinamento, o grupo de atletas foi dividido em dois times, um de colete amarelo e outro de azul. O técnico fez um trabalho onde cada um podia dar apenas dois toques na bola e o objetivo era envolver o time adversário. Isso exigia muita marcação e velocidade no toque de bola.

Os goleiros, incluindo Rogério Ceni, treinaram no campo ao lado com o preparador de goleiros. Ao final da atividade, o aniversariante do dia, Alan Kardec, foi vítima de ovadas dos companheiros.

Para o lateral-esquerdo Carlinhos, recém-contratado e que foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no CT da Barra Funda, o calendário está mais satisfatório para os atletas. "Temos de agradecer às pessoas que comandam o futebol pois esses dias a mais que teremos de preparação na pré-temporada serão fundamentais", explica o jogador, que acredita que a equipe vai ser forte em 2015. "O São Paulo tem time para brigar de igual para igual com qualquer um", conclui.