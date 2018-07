São Paulo faz treino tático, mas Milton Cruz não define time

O interino Milton Cruz comandou nesta quarta-feira o primeiro treino técnico-tático da semana para o elenco do São Paulo. A atividade no CT da Barra Funda foi em campo reduzido, mas não apontou o possível time titular para o jogo da próxima quarta, contra o Cruzeiro, no Morumbi, pela Copa Libertadores.

No trabalho, os jogadores só podiam dar até três toques na bola e eram proibidos de recuar. A situação simulou movimentos de jogo e exigiu entrosamento e demarcação. Todos os jogadores participaram da atividade e na divisão dos times estavam até mesmo quem está suspenso para a próxima partida, como o volante Hudson, o zagueiro Dória e o atacante Luis Fabiano.

Os substitutos para eles ainda não estão definidos. O volante Wesley deve ganhar chance na vaga de Hudson, Lucão é o favorito para o lugar de Dória e Luis Fabiano deve ser trocado por Alexandre Pato. O jogo contra o Cruzeiro marca a abertura das oitavas de final. A volta será na semana seguinte, em Belo Horizonte.