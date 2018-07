São Paulo faz treino técnico e ouve bronca de Ataíde Gil Guerreiro

O São Paulo voltou a treinar nesta sexta-feira pela manhã no CT da Barra Funda, mas antes de ir a campo o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, teve uma conversa com o elenco para cobrar os jogadores após a péssima exibição na eliminação diante do Bragantino.

Ataíde é um dos mais inconformados com a postura passiva da equipe na partida da Copa do Brasil e exigiu uma reação rápida dos atletas e também do técnico Muricy Ramalho. Depois das críticas, no entanto, voltou a reforçar a confiança no grupo, que joga o clássico contra o Palmeiras neste domingo no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

"É o apoio da diretoria para os jogadores depois de uma eliminação dura como a de quarta. Foram palavras de incentivo, mas precisamos mostrar isso dentro do campo. Uma conversa de rotina", disse Muricy.

O treino se limitou a toques de bola em campo reduzido e deu um susto em todos. O lateral-esquerdo Alvaro Pereira levou uma pancada no joelho e aparentou sentir muitas dores. No entanto, ele voltou às atividades após colocar uma atadura no local.

Alan Kardec treinou normalmente e está confirmado para a partida. Será o primeiro reencontro do atacante com o Palmeiras, clube que defendeu até maio, quando se transferiu para o São Paulo em negociação turbulenta. Ele será uma das principais atrações do duelo.