Ceni despista sobre poupar jogadores do São Paulo nos dois próximos clássicos

Após assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista com a vitória por 2 a 1 diante do Água Santa, na última segunda-feira, em Diadema, o técnico Rogério Ceni despistou sobre a possibilidade de rodar o elenco nos dois próximos compromissos da equipe, curiosamente dois clássicos, diante de Corinthians, no sábado, e Palmeiras, na quinta-feira, ambos no Morumbi.

"É uma coisa que vamos analisar na volta dos jogadores e nos treinamentos na semana, ver desgaste. Os que estão jogando em maior sequência são os mais propícios a lesões, e tudo o que não queremos é perder jogadores por lesão muscular", revelou o treinador.

Contra o Água Santa, Rogério Ceni não contou com quatro jogadores que estavam entregues ao departamento médico: o zagueiro Diego Costa, o lateral Igor Vinícius, além dos meias Alisson e Patrick, e o volante Luan. Os dois últimos já estão treinando com o elenco e podem voltar para o clássico contra o Corinthians.

Rogério Ceni pretende contar também com o meia Nikão, que não esteve em campo nesta segunda-feira por ter testado positivo para covid-19. O atleta está sem sintomas e deve estar apto para sábado.

No entanto, Rogério Ceni deve ainda poupar os jogadores mais desgastados. Contra o Água Santa, Rafinha foi preservado, assim como Léo. Já Gabriel Sara e Calleri entraram apenas no segundo tempo. O argentino, inclusive, fez um lindo gol de bicicleta para dar a vitória ao São Paulo.

Quem começará o clássico no banco de reservas é o atacante Luciano, que voltou a ter uma oportunidade com Rogério Ceni. "Eu falei que não daria para usar o Luciano como titular, mas precisamos dar minutagem para chegar ao físico ideal. Não se discute a qualidade técnica dele, mas precisa estar bem fisicamente", finalizou Ceni.

Com 14 pontos na liderança do Grupo B do Paulistão, o São Paulo enfrenta um Corinthians já classificado no próximo sábado, às 16h, no Morumbi.