São Paulo fecha 2015 com 31 gols sofridos em clássicos contra rivais

O São Paulo fechou o ano de 2015 com um desempenho pífio diante dos rivais paulistas. A goleada sofrida para o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, fez a equipe do Morumbi encerrar a temporada com 31 gols sofridos em clássicos, contra apenas 11 marcados. Dos 14 confrontos, o clube perdeu nove, empatou três e venceu somente dois.

O time do Morumbi sofreu goleada dos três rivais ao longo da temporada. Para o Palmeiras, levou de 3 a 0 no Campeonato Paulista e perdeu por 4 a 0 no Campeonato Brasileiro. Do Santos, sofreu 3 a 0 pelo Brasileiro e por fim, caiu diante do Corinthians por 6 a 1 neste domingo, na antepenúltima rodada do Brasileiro. O vencedor do clássico poupou os titulares e entrou em campo com uma escalação mista.

"É lamentável", disse o atacante Luis Fabiano ao deixar o gramado neste domingo. Os demais jogadores se recusaram a conceder entrevistas e deixar o gramado sem falar com os jornalistas. Apesar do vexame, a equipe continua na briga por vaga na Copa Libertadores e tentará a reação nas duas rodadas finais, quando recebe o Figueirense, no Morumbi, e encara o Goiás, fora de casa.

As únicas vitórias são-paulinas em clássicos no ano de 2015 foram no primeiro semestre. A equipe bateu o Corinthians por 2 a 0 em abril, pela Copa Libertadores, e em junho, fez 3 a 2 no Santos, pelo Brasileiro. As duas vitórias foram no estádio do Morumbi.