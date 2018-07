São Paulo fecha a contratação do técnico Juan Carlos Osorio

O São Paulo fechou nesta terça-feira a contratação do técnico colombiano Juan Carlos Osorio por duas temporadas. O ex-treinador do Atlético Nacional chega para a vaga deixada por Muricy Ramalho no começo de abril e que vinha sendo ocupada por Milton Cruz nos últimos dez jogos, quando a equipe conquistou sete vitórias e três derrotas.

Aos 53 anos, Osorio começou a chamar a atenção da diretoria tricolor no ano passado, no confronto da semifinal da Copa Sul-Americana. Os colombianos levaram a melhor e bom posicionamento tático da equipe impressionou o São Paulo e até mesmo ao meia Kaká, que na ocasião elogiou o Atlético Nacional.

BEM-VINDO! @SaoPauloFC fecha com Juan Carlos Osorio por duas temporadas. A apresentação do novo técnico será na quinta-feira (28) — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 26 maio 2015

O técnico disputava a preferência da diretoria com o português José Peseiro, mas se tornou um consenso entre o presidente Carlos Miguel Aidar e o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro. A dupla até mesmo viajou até Medellín na última semana para negociar com Osorio.

O treinador estava desde 2012 no comando do Atlético Nacional em três ano conquistou seis títulos. Ex-assistente técnico do Manchester City e licenciado pelas Associações de Futebol da Inglaterra e da Holanda, Osorio tem um perfil de estudioso e evita gritar à beira do gramado. As instruções aos jogadores em campo são entregues em bilhetes.

O São Paulo ainda não confirmou quando o técnico chega ao Brasil e nem a data da estreia. O próximo compromisso da equipe será no domingo, quando enfrenta o Inter, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.