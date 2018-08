São Paulo fecha patrocínio de dois anos com empresa de games

O São Paulo vai estampar uma nova patrocinadora em sua camisa a partir do jogo desta quinta-feira, às 19h30, contra o Colón-ARG, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o clube anunciou um acordo de dois anos com a Konami, empresa de games detentora do PES, o Pro Evolution Soccer, um dos jogos de futebol mais populares do planeta.

+ Aguirre admite poupar 'dois ou três' no São Paulo pela Sul-Americana

+ São Paulo tem três novidades para duelos da 2ª fase da Copa Sul-Americana

O clube tricolor estará presente na versão 2019 do game, que será lançado no próximo dia 28 para PlayStation 4, Xbox One e PC, e terá nome, escudo, uniformes e elenco licenciados com exclusividade. Por sua vez, a empresa estampará a logomarca da franquia PES na camisa do time de futebol, à esquerda, um pouco acima do peito.

A parceria prevê também a cessão de um camarote no Estádio do Morumbi para ações pontuais. "Será um espaço de ativação da empresa e sediará campeonato de games. A Konami também preparará espaços nos CTs da Barra Funda e Cotia e na sede social para os atletas e sócios poderem se divertir com o game", explicou o diretor executivo de marketing do São Paulo, Luiz Fiorese, no site oficial.

O "anúncio oficial" do acordo foi feito pelo técnico Diego Aguirre, ao fim de sua entrevista coletiva no CT da Barra Funda, quando ele exibiu a nova camisa já com a Konami estampada e vestia uma blusa de treino também com a logomarca presente. Os valores do patrocínio não foram divulgados pelas partes.

Em seguida ao anúncio, como ação da nova parceira, o meia Nenê e o auxiliar André Jardine jogaram uma partida em uma televisão do CT.