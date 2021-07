São Paulo fecha patrocínio master com site de apostas esportivas até 2024

O São Paulo tem um novo patrocinador master. É o site sportsbet.io, especializado em apostas esportivas e que vai estampar sua marca no espaço mais nobre da camisa tricolor. O acordo, assinado nesta sexta-feira, tem validade pelos próximos três anos e meio - até o fim de 2024.

O novo patrocinador do São Paulo já estampa sua marca na camisa neste sábado, na partida contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou o valor que receberá pelo patrocínio, mas, de acordo com o presidente Julio Casares, as cifras superam consideravelmente o acordo anterior.

"Nossa decisão nessa gestão era limpar a camisa do São Paulo para agregar valor à marca. Foi difícil, mas foi um posicionamento que hoje nos traz uma marca muito grande. Não vamos nunca falar de valor, mas representa um crescimento de 400% no patrocínio master com relação a 2020. São valores líquidos, com garantia mínima e sem intermediários", explicou o mandatário.

"Mesmo sob a desconfiança de alguns poucos sobre os caminhos de uma profissionalização irreversível, sabíamos do peso e da tradição de nossa história. Que seja mais uma vitória nessa trajetória", afirmou Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo.

Como já tinha uma acordo pontual com a Amazon para o patrocínio princopal para as partida contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo exibirá a marca do sportsbet.io em outro espaço da camisa. Além de estampar a sua marca na parte frontal do uniforme do São Paulo, a empresa também vai aparecer em destaque nas costas do uniforme, acima do número dos atletas. A parceria inclui criação de conteúdos em plataformas digitais, ativações em um camarote do Morumbi e geração de oportunidades nos mercados da plataforma do site em eventos relacionados ao São Paulo. O novo patrocinador também vai exibir sua marca na omoplata e costas do time feminino e na equipe de basquete.

"Temos certeza de que os dois lados vão ganhar muito com essa troca de experiências e também tenho convicção de que a torcida do São Paulo virá 'jogar junto' com a gente", disse Justin Le Brocque, diretor de marketing da empresa de apostas esportivas. A empresa também estampa assina a camisa do Southampton, da Inglaterra, além de ser parceiro do Arsenal.