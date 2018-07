São Paulo fecha preparação antes de clássico com treino para 18 mil no Morumbi

Se na véspera do clássico o Palmeiras optou por um trabalho reservado em seu último treino, fechado à torcida e à imprensa, já o São Paulo, por sua vez, fez questão de realizar a atividade no Morumbi, aberta aos torcedores. E o que se viu neste sábado foi uma grande festa, com bandeiras de mastro, fumaça, rojões de fitas e outros adereços. As duas equipes vão se enfrentar neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Cerca de 18 mil fãs compareceram ao Morumbi e houve uma arrecadação de 12 toneladas de alimentos, que serão repassados à Cruz Vermelha. "É um momento de dificuldade, e o que a torcida está fazendo é histórico para um clube de expressão voltar a ser um time de ponta no Brasil, na América e no mundo", afirmou o zagueiro Lugano.

Desde cedo, enormes filas se formaram em volta do estádio, até porque a diretoria tricolor não liberou todos os acessos ao Morumbi. E lá dentro, com a permissão da PM para batuques e bandeiras, o que se viu foi uma grande festa dos tricolores, que não poderão estar no estádio do rival por causa da determinação de torcida única nos clássicos paulistas.

"O torcedor está fechado com a gente, está vendo que estamos trabalhando. Agradecemos o apoio do torcedor, essa vibração que vem da arquibancada é importantíssima. A gente sai do treino mais motivado porque sentimos o apoio do torcedor. Essa emoção é de arrepiar", comentou Hernanes.

Com a festa da torcida nas arquibancadas, o técnico Dorival Júnior encerrou a preparação para encarar o Palmeiras. A tendência é que o São Paulo entre em campo no domingo com: Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Jucilei, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Pratto.