São Paulo fecha preparação para encarar o Inter com trabalho tático fechado

O elenco do São Paulo realizou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, o último treino de preparação para o confronto com o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi fechada para a imprensa e serviu para o técnico Diego Aguirre fazer os ajustes finais visando o confronto decisivo para as pretensões da equipe paulista na luta pelo título nacional.

De acordo com informações divulgadas pelo clube em seu site oficial, o treinamento foi marcado por um trabalho tático no qual o treinador também deu atenção especial às jogadas de bola parada. No treinamento, no qual teve ajuda dos auxiliares André Jardine, Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, o uruguaio escalou os 11 titulares que iniciarão a partida contra o Inter.

Atual quarto colocado do Brasileirão, com 52 pontos, o São Paulo está um atrás do Inter e precisa vencer também para se aproximar do Palmeiras, que possui 56 na liderança da tabela. Essa vantagem foi aberta pela equipe alviverde no sábado passado, quando superou o time tricolor por 2 a 0 no clássico realizado no Morumbi.

Neste duelo, o São Paulo não poderá contar com o meia-atacante Everton, que no confronto diante dos palmeirenses sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e ficará três semanas afastado da equipe. Outro desfalque certo é o zagueiro Arboleda, que está com a seleção do Equador.

Liziero aparece como provável substituto para a vaga aberta no meio-campo, mas existe a possibilidade de Everton Felipe entrar no time. Já a dupla de zaga deverá ser formada por Bruno Alves e Anderson Martins neste domingo. Outra provável novidade na equipe seria a entrada do goleiro Jean no lugar de Sidão, atual dono da posição, depois de ter sido testado na equipe titular no treino da última sexta-feira.

Desta forma, o São Paulo poderá ir a campo na capital gaúcha com a seguinte formação:

Jean (Sidão); Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Liziero (Everton Felipe) e Nenê; Rojas e Diego Souza.