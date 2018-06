São Paulo fecha preparação para o clássico em treino com torcedores no CT

Mais de 700 torcedores do São Paulo foram ao CT da Barra Funda nesta quarta-feira para gritar palavras de apoio ao time tricolor no último treino antes do clássico desta quinta com o Palmeiras, às 20h30 no Allianz Parque.

Convocada pelas torcidas organizadas nas redes sociais, a manifestação fez o clube mudar os planos para o dia. O São Paulo chegou a publicar uma nota em que informava que a ideia era manter o treino fechado, mas voltou atrás enquanto os torcedores se aglomeravam na Av. Marques de São Vicente, e liberou o acesso à arquibancada do CT.

Enquanto o técnico Dorival Junior comandava o treino tático no gramado, os torcedores gritavam o nome dos titulares e reservas do time, um a um. Os gritos eram ouvidos no CT vizinho, do Palmeiras, adversários de quinta. Também não faltaram provocações aos palmeirenses.

Até o nome do treinador tricolor foi exaltado pelos torcedores, que há duas semanas vieram ao CT, em grupo consideravelmente menor, após a derrota para o Ituano por 2 a 1, para pedir a demissão de Dorival e contratação de Vanderlei Luxemburgo.

Clube voltou atrás e vai liberar acesso dos torcedores para o treino. Entre 400 e 500 são-paulinos estão neste momento em frente ao CT da Barra Funda. pic.twitter.com/hmyKAiifp1 — Matheus Lara (@mthslr) 7 de março de 2018

Em campo, Dorival encerrou a preparação do time para enfrentar o Palmeiras. Quando a imprensa teve acesso ao treino, o time titular treinava com Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Hudson, Valdívia e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner. No fim dos trabalhos, a equipe ainda treinou bolas paradas.