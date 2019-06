São Paulo fecha primeiro patrocínio exclusivo para o futebol feminino

O time feminino profissional do São Paulo ganhou seu primeiro patrocínio exclusivo. A floricultura online Giuliana Flores estampará sua logomarca na barra traseira até o fim do ano e já estará no uniforme na partida deste sábado contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

"Conseguir um patrocínio para a equipe feminina é uma vitória não só para o clube mas para a modalidade como um todo. Além de montar uma equipe forte e competitiva, o São Paulo também quer ajudar a fomentar o futebol feminino no Brasil e continuará imprimindo todos os esforços possíveis para garantir que as mulheres tenham as melhores condições para desenvolver seu trabalho. Agradecemos muito à Giuliana Flores por compartilhar essa visão e embarcar conosco nesse projeto. Que tenhamos muito sucesso juntos", comemorou o diretor executivo de marketing do clube, João Fernando Rossi.

Sem nenhuma derrota no ano até o momento, a equipe feminina profissional disputa paralelamente duas competições: Campeonato Paulista e Brasileiro A2. O time lidera o Estadual com 18 pontos, no Grupo 1, estando garantido na próxima fase, com duas rodadas de antecedência. Já no Nacional, passou para às quartas de final, em que disputará vaga com o Taubaté, no mês de julho, sem data confirmada. Por ter a melhor campanha da competição, o São Paulo tem o direito de decidir na fase de mata-mata em casa.