São Paulo fecha temporada contra o desesperado Coritiba

Foi uma longa e infrutífera temporada que chega ao fim hoje. Sem títulos ou algo a se comemorar, o São Paulo entra em campo no Novelli Júnior contra o Coritiba pela última rodada do Campeonato Brasileiro com ares de protagonista apenas por poder definir os rumos do rebaixamento. Se vencer, pode rebaixar os paranaenses, mas uma derrota decreta a queda do Fluminense à Série B.

É justamente o fato de poder decidir o campeonato que faz o Tricolor esquecer o clima de amistoso e se apresentar com força máxima ao duelo. Muricy Ramalho desistiu da ideia de escalar os reservas para fazer testes de olho no ano que vem e vai escalar o que tiver de melhor para se despedir com dignidade. "Sei da minha responsabilidade nesse jogo e vamos jogar sem pensar quem nosso resultado pode beneficiar", assegurou o treinador.

O discurso de Muricy é replicado pelos comandados, que ignoram a situação do Coritiba e prometem uma atuação como se estivessem disputando as primeiras posições. Não tenho amigos no Coritiba (risos). Nós respeitamos e sabemos as dificuldades de uma equipe que está brigando para não cair até porque vínhamos sofrendo com isso. Quando entrarmos em campo, vamos respeitar nossa camisa, o clube e a torcida para fazer a melhor partida", emendou o zagueiro Antonio Carlos.

Muricy não poderá contar com Maicon e Wellington para armar a equipe - ambos cumprem suspensão por causa do terceiro cartão amarelo recebido contra o Criciúma. O treinador pode tanto avançar Rodrigo Caio para o meio para formar o setor ao lado de Denilson - o que abriria uma vaga na zaga - como também dar nova oportunidade a João Schmidt, que tem características semelhantes às de Maicon e deve ser um dos garotos da base a terem mais oportunidades a partir do ano que vem.

TUDO OU NADA

Vencer o desinteressado São Paulo em Itu garante ao Coritiba a sobrevivência na Série A, por isso o técnico interino Tcheco manterá a mesma formação que bateu o Botafogo no último fim de semana. Empatar é resultado considerado fora de cogitação. "Dá na mesma para nós, não vai significar nada", explicou o técnico interino Tcheco, que terá Júlio César no comando de ataque. Alex, destaque na vitória por 2 a 0 no primeiro turno, está confirmado.

Os paranaenses também trabalham para evitar sofrer com as bolas aéreas do Tricolor, uma das principais forças da equipe de Muricy Ramalho. O Coxa trabalhou levantamentos com ataque e defesa. "Tem que ser bem treinado, foi um dos pontos fracos no campeonato e desde que assumi virou uma das minhas prioridades", ressaltou Tcheco.

SÃO PAULO X CORITIBA

Data: Domingo, 8 de dezembro

Horário: 17 horas

Árbitro: Pablo dos Santos Alves

TV: Globo e Band

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, João Schmidt, Douglas e Ganso; Ademilson e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

CORITIBA: Vanderlei; Victor Ferraz, Leandro Almeida, Luccas Claro e Diogo; Gil, Júnior Urso, Willian, Alex e Carlinhos; Julio César. Técnico: Tcheco.