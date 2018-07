São Paulo fecha venda e vai receber R$ 4,5 milhões por zagueiro

O zagueiro Paulo Miranda está de saída de São Paulo. O jogador agora vai atuar pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, em negociação fechada nesta quinta-feira e que coloca no cofre do clube do Morumbi a quantia de R$ 4,5 milhões. O valor é o correspondente aos 40% dos direitos econômicos do defensor. O custo total da transferência é R$ 11,25 milhões.

"O negócio já está em fase de assinatura. Já está sacramentado", disse ao Estado o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro. Paulo Miranda está no clube desde 2012, quando deixou o Bahia. Nesta temporada, o jogador estava no banco de reserva e os titulares da posição são Dória e Rafael Toloi.

Na última semana o São Paulo também negociou um zagueiro. Rodrigo Caio vai para o Valencia por R$ 44 milhões. Nos próximos dias o clube também pode confimar a saída do volante Denilson para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. "Já aceitei a proposta e agora está nas mãos do jogador", explicou o dirigente.

O volante precisa somente entrar em acordo com o clube árabe sobre quanto vai ganhar por mês. Tanto Denilson como Paulo Miranda treinaram nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e se recuperam de lesões.