São Paulo festeja fim de ano com contratações e em alto astral

SÃO PAULO - O São Paulo tem bons motivos para comemorar o final de ano. No lado político, o clube se livrou, em um primeiro momento, da punição da Conmebol pelas brigas no vestiário na final da Copa Sul-Americana. A entidade adiou a decisão para janeiro, o que deixa a situação mais confortável. No lado futebolístico, as contratações foram feitas e a diretoria espera iniciar janeiro com um elenco mais forte.

Já foram confirmadas as contratações do zagueiro Lúcio, dos atacantes Negueba e Aloísio, e provavelmente, de Wallyson, que deve fechar nos próximos dias. Outro que está certo é o zagueiro Breno, que está preso na Alemanha e, quando for solto – e isso pode ocorrer no primeiro semestre a partir de tratativas com o governo brasileiro –, será mais um reforço da equipe.

Os dirigentes aguardam ainda a “cereja do bolo”, como o próprio diretor de futebol Adalberto Batista mencionou recentemente. O nome é mantido em sigilo absoluto, mas especula-se que esteja entre Nilmar, do Al Rayyan (Catar), Robinho, do Milan (Itália), Diego Tardelli, do Al-Gharafa (Catar) e Taison, do Metalist (Ucrânia).