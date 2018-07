São Paulo festeja vaga nas quartas da Copinha e prevê dificuldades

O São Paulo sofreu, mas se classificou para as quartas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No final da noite deste domingo, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o time venceu o Criciúma por 1 a 0. O único gol do jogo saiu apenas aos 41 minutos do segundo tempo, com Felype Herbert balançando as redes.

Na semifinal, o São Paulo vai enfrentar o Atlético-MG, que eliminou o Flamengo nos pênaltis - 10 a 9 após empate sem gols no tempo normal. A partida acontece na próxima terça-feira e provavelmente será em São José dos Campos. A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai divulgar o horário e o local nesta segunda.

Após o confronto, o técnico Menta celebrou o triunfo conquistado de forma sofrida. "Foi um jogo muito difícil. A equipe do Criciúma entrou em campo muito determinada, jogou no contra-ataque e se arriscou em algumas bolas. Mas nosso time voltou bem do intervalo, para o segundo tempo, e soube buscar a vitória. Os meninos estavam mais leves, com mais posse de bola e agudos na frente. Nos minutos finais, as forças do adversário se esgotaram, mas a gente ainda tinha força para atacar e buscar o gol", ressaltou.

O treinador também disse esperar por um duelo complicado diante do Atlético-MG. "Será mais uma partida difícil na competição. Aliás, só tivemos duelos difíceis na Copinha. A equipe deles é forte ofensivamente e conta com jogadores leves e rápidos. Acredito que será um jogo muito disputado, mas espero que a gente saia com uma vitória para honrar o nome do São Paulo", completou o comandante.

No primeiro tempo do duelo deste domingo, o São Paulo teve mais posse de bola, mas encontrou muitas dificuldades para escapar da marcação do Criciúma, que ficava recuado e procurava explorar o contra-ataque. Na melhor oportunidade, Luiz Araújo cabeceou para dentro da área e quase marcou um gol sem querer. A bola, porém, passou raspando a trave.

A etapa final também teve o São Paulo pressionando o Criciúma, mas errando muitos passes. Quando parecia que a decisão iria para os pênaltis, Felype Herbert marcou o gol da classificação são-paulina aos 41 minutos. O atacante pegou sobra da zaga, dominou e soltou a bomba no ângulo do goleiro Ronaldo.

Veja os resultados das oitavas de final da Copa São Paulo:

Palmeiras 3 x 1 Ituano

Vitória 2 x 0 Cruzeiro

Fluminense 2 x 3 Botafogo-SP

Grêmio 4 x 1 Goiânia

São Caetano 1 (4) x (1) 1 Figueirense

Corinthians 2 x 0 Goiás

Flamengo 0 (9) x (10) 0 Atlético-MG

Criciúma 0 x 1 São Paulo

Confira os confrontos das quartas de final:

Palmeiras x Vitória

Grêmio x Botafogo-SP

Corinthians x São Caetano

São Paulo x Atlético-MG