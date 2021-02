São Paulo fica sem dois laterais pela esquerda para duelo decisivo com o Flamengo

O São Paulo terá duas ausências importantes contra o Flamengo nesta quinta-feira, no estádio do Morumbi, durante a última rodada do Campeonato Brasileiro. Os laterais-esquerdos Reinaldo e Léo estão suspensos para o jogo que definirá o título da competição. Enquanto clube carioca e o Internacional disputam a taça, o Tricolor vai a campo em busca de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Reinaldo foi expulso na derrota para o Botafogo, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, o lateral não conseguiu acompanhar Warley na corrida e, próximo da entrada da área tricolor, derrubou o adversário com um carrinho. O árbitro não pensou duas vezes em aplicar cartão vermelho.

O substituto de Reinaldo seria Léo, que entrou em campo minutos depois da expulsão do companheiro. No entanto, ele levou o terceiro cartão amarelo e também está fora. Sem a dupla, a comissão técnica pode recorrer às divisões de base para escalar um lateral-esquerdo na partida contra o Flamengo. As opções são Wellington e Patryck, de 18 anos. Outra alternativa é improvisar um jogador na função.

Em contrapartida, o técnico interino Marcos Vizolli terá o retorno de Daniel Alves. O meia cumpriu suspensão diante do Botafogo e volta para o duelo contra o Flamengo.

Vizolli afirmou que a partida contra o Flamengo é a chance de o clube iniciar a próxima temporada com novo fôlego. "Podemos estar entre os quatro finalistas de uma classificação à Libertadores. Isso vai dar ânimo, vai dar um respiro maior, então passa a ser um outro desafio para esse jogo", disse.

Com o revés diante do Botafogo, o São Paulo fica na quarta colocação do Brasileirão, com 63 pontos conquistados, dois a mais que o Fluminense, o quinto colocado. Na rodada final, o time tricolor precisa vencer o Flamengo para garantir a vaga entre os quatro primeiros. O rival carioca recebe o Fortaleza, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.