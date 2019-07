São Paulo finaliza preparação e viaja ao Rio de Janeiro para pegar o Flu

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira a preparação para o confronto com o Fluminense, que será realizado no sábado, às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treinou no CT da Barra Funda e seguiu para o Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM > São Paulo tem segunda melhor defesa e busca evoluir saída de bola

A atividade desta sexta-feira foi fechada à imprensa, assim como já havia sido na última quinta. A tendência é de que o técnico Cuca repita a escalação que começou o jogo contra a Chapecoense.

O São Paulo deve iniciar a partida contra o Fluminense com: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Alexandre Pato, Antony e Raniel.

De acordo com o site oficial do clube, no treino desta sexta, "a comissão técnica dividiu o treino em três etapas: aquecimento, exercício técnico em campo reduzido e cobranças de bolas paradas". O elenco viajou para o Rio de Janeiro após o almoço no CT da Barra Funda.

O São Paulo é o quinto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. A equipe vem de goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na última segunda-feira, quando encerrou o jejum de oito partidas sem vitória.