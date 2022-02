São Paulo finaliza preparação; Nikão testa positivo para covid e vira desfalque

O São Paulo tem um novo desfalque para a partida desta segunda-feira contra o Água Santa. O clube tricolor informou neste domingo que o atacante Nikão testou positivo para covid-19 e está cumprindo isolamento social. Com isso, o jogador, contratado para a temporada 2022, é mais um a desfalcar o clube na nona rodada do estadual.

Nikão, que havia se destacado na vitória por 3 a 0 sobre o Santos pelo Paulistão, se junta ao volante Luan e ao meio-campista Patrick, que estão sob cuidados do departamento médico. A dupla, inclusive, participou da primeira parte do treinamento na manhã deste domingo no CT da Barra Funda, que foi uma atividade técnica. Depois, Luan e Patrick realizaram um complemento físico específico.

O São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Água Santa nesta segunda-feira, às 15h, na estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Os trabalhos começaram com aquecimento e depois Rogério Ceni dividiu o grupo em dois para comandar um trabalho de 11 contra 11, fazendo ajustes táticos e variações.

Na última parte dos trabalhos, os meio-campistas e atacantes fizeram um treino de movimentação, troca de passes em espaço curto e finalização ao gol. O time são-paulino ocupa o segundo lugar do Grupo B, com 11 pontos.

O time de Rogério Ceni tem dois novos jogadores inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. Após o volante Andrés Colorado, o clube inscreveu o goleiro Lorenzo e o lateral Natan nas vagas restantes. O São Paulo só poderá inscrever novos atletas caso avance para as quartas de final.