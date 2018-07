São Paulo firma parceria com equipe dos Estados Unidos

O São Paulo anunciou nesta terça-feira uma parceria com o Tampa Bay Rowdies, equipe da cidade de St. Petersburg, que atua na NASL, equivalente à segunda divisão dos Estados Unidos. O acordo prevê o desenvolvimento de jogadores das categorias de base, intercâmbio de experiências e realização de amistosos.

Na última semana representantes do clube americano estiveram no CT da Barra Funda para conhecer a estrutura do São Paulo. o presidente do Tricolor, Carlos Miguel Aidar, disse nesta terça-feira em St. Petersburg, na Flórida, que a parceria ajuda a equipe a expandiar a marca internacionalmente.

O objetivo entre os clubes é desenvolver uma parceria para realizar partidas entre os clubes, treinamento de pré-temporada, férias utilizando a estrutura do São Paulo, coaching, programas de intercâmbio para a comissão técnica e o empréstimo de jogadores da base do São Paulo para o Rowdies.

"Temos um novo treinador, novos jogadores e um estádio praticamente novo, onde estamos invictos. O Rowdies e toda a NASL estão quebrando recordes de público e estamos cada vez mais fortes. A única maneira de continuar com esse crescimento é se associar aos melhores clubes de futebol do mundo", disse o proprietário principal do Tampa Bay Rowdies, Bill Edwards.

O acordo também prevê ações comerciais conjuntas, como oportunidades de publicidade nos estádios e nas duas sedes, além de projetos para incentivar o turismo de brasileiros na região de St. Petersburg.