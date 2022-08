'Com Flamengo inspirado, é 3 a 0 no primeiro tempo', critica Ceni sobre passes errados do São Paulo

O São Paulo errou 38 passes na derrota para o Santos por 1 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão, o que incomodou o técnico Rogério Ceni. Quem liderou o quesito foram o lateral-esquerdo Welington e o volante Gabriel Neves, ambos com cinco erros, segundo dados da plataforma Footstats. Os dois foram substituídos no segundo tempo para as entradas de Reinaldo e Pablo Maia. Para Ceni, falhas técnicas em demasia podem custar caro no confronto contra o Flamengo, seu próximo adversário na Copa do Brasil.

"Nós não podíamos errar tanto como erramos. Com 20 minutos, nós tivemos o mesmo jogador errar cinco passes. Você pega o Flamengo num dia inspirado e erra cinco passes desses, você perde o jogo no 1º tempo por 3 a 0. Não podemos errar passes assim", analisou.

Assim como o lateral-direito Rafinha, que disse após o clássico que o São Paulo 'martelou o jogo todo', para Ceni o time jogou para vencer e poderia ter conseguido o resultado positivo fora de casa pelas chances criadas. "O Santos nunca controlou o jogo, nem no primeiro tempo, nem no segundo. Quem controlou foi o São Paulo. Na primeira etapa, tivemos oportunidades bem parecidas nos dois lados. E no segundo eles se defenderam e nós tentamos construir o jogo. Infelizmente, não marcamos bem a jogada do gol".

As chances de gol mais claras do São Paulo foram no segundo tempo, mas o time ou parou no goleiro João Paulo ou errou a mira e mandou para fora suas oportunidades. Com o resultado, o time está na 12ª posição da tabela, com apenas 29 pontos. Nas últimas oito partidas pelo Brasileirão, venceu apenas uma, empatou quatro e perdeu três. O alerta no Morumbi está ligado.

Agora o São Paulo volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe tricolor enfrenta o Flamengo na quarta-feira, em casa, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O time segue vivo em três competições, já que também está nas semifinais da Copa Sul-Americana.