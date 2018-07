São Paulo foca Danubio e faz 'treino de luxo' contra Osasco Audax

O São Paulo joga no Morumbi pela primeira vez no ano neste sábado, contra o Osasco Audax, pelo Campeonato Paulista, sem o meia Ganso e com o intuito de usar a partida como um treino para enfrentar o Danúbio, pela Libertadores, na quarta-feira.

O meia quis ficar fora do jogo e ontem treinou junto com jogadores que estão aprimorando a parte física, como Antonio Carlos e Rodrigo Caio. "O Ganso pediu para não jogar porque disse que não está se sentindo bem", explicou Muricy.

Nos últimos dias o meia se envolveu em polêmica com o árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que apitou o clássico com o Corinthians e foi chamado de ladrão pelo são-paulino. Como resposta, o juiz decidiu processar Ganso.

Para o lugar dele, Thiago Mendes vai entrar em campo contra o Osasco Audax. O atacante Alan Kardec também deixa o time. "É uma alteração tática. O Pato está atuando bem e vai entrar", disse Muricy. A outra mudança é a saída de Maicon e a entrada do lateral-esquerdo Reinaldo. Michel Bastos está mantido e vai atuar como meia no 4-4-2 organizado no treino tático desta sexta-feira.

A aposta é que sem Ganso, a equipe tenha mais movimentação e velocidade para criar. O plano é repetir a postura do último jogo diante do mesmo adversário. Como o Osasco Audax privilegia sair para o jogo em passes curtos em vez de chutões, o São Paulo vai adiantar a marcação. Em 2014, a estratégia deu certo e o Tricolor ganhou em casa por 4 a 0.

A troca do gramado do Morumbi impediu o time de jogar em seu estádio nos dois jogos anteriores como mandante. A pressão pela derrota na Libertadores fez o técnico descartar a estratégia que adotou diante do Bragantino, semana passada, quando só escalou reservas. O objetivo neste sábado é afinar a equipe titular e ganhar diante da torcida para recuperar a confiança.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X OSASCO AUDAX

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno, Dória, Rafael Toloi e Reinaldo; Denilson, Souza, Thiago Mendes e Michel Bastos; Luis Fabiano e Alexandre Pato. Técnico: Muricy Ramalho.

OSASCO AUDAX: Felipe Alves; Marquinho, Bruno Silva, Francis e André Castro; Didi, Rafael Longuine, Camacho e Matheus; Thiago Silvy e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Thiago Luis Scarascati

Local: Morumbi

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view