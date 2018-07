São Paulo foca em treinos para contornar problemas internos

Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e pressionado pela torcida, o São Paulo teve que enfrentar nos últimos dias um problema a mais: um possível racha em seu elenco, depois que o meia Cueva ironizou declarações do zagueiro Rodrigo Caio, que disse que o peruano precisava "se ajudar" para voltar a jogar bem na equipe.

A estratégia do time para contornar o problema foi focar no campo e na dura realidade do time no Brasileirão, que não vence há três jogos. Na segunda-feira, o treinamento focou no fortacimento dos atletas, e só aconteceu depois de um longa reunião fechada entre os jogadores, que discutiram os problemas que o time vem enfrentando em campo. Cueva e Rodrigo Caio tiveram uma conversa em particular e o peruano veio à público pedir desculpas, no final do dia.

No domingo, Hernanes já tinha se referido às rusgas internas como "tempestade em copo d'água". "Não é nada demais. A gente está fazendo muita tempestade em copo d’água. Foi uma coisa normal. No treino acontece de um xingar o outro", disse o capitão.

Cueva falou que o a situação exige trabalho e exaltou a motivação do time na luta contra o rebaixamento. "Só vamos sair dessa situação com trabalho. Penso que a única maneira de reverter a situação é estando juntos. Somos um time e vamos tirar juntos o São Paulo dessa situação. O São Paulo é muito grande e não vai cair".

Apesar de já ter se reapresentado na segunda-feira, dois dias após o empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, o time ainda não fez treinos táticos e Dorival não deu indicações da equipe que poderá entrar em campo no próximo domingo, contra o Vitória. As apostas do treinador ficarão mais claras nas atividades desta terça, no primeiro treino tático da semana.