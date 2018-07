São Paulo freta voo com torcedores para viagem pela Copa Libertadores

O São Paulo mudou a programação habitual de treinos para se preparar para o jogo contra o Cesar Vallejo, na próxima quarta-feira, no Peru, pelo confronto de ida da pré-Libertadores. A comissão técnica decidiu fretar um avião até o norte do país vizinho para poupar o elenco, a comissão técnica e membros da diretoria do cansaço de um possível escala em Lima.

"Foi uma decisão para que a equipe chegue à partida da melhor forma possível. Economizamos tempo de voo, as escalas produzem muito cansaço. Chegar ao aeroporto, esperar duas horas, depois ir para Trujillo. É uma grande vantagem fazer esse voo direto", afirmou o técnico Edgardo Bauza em entrevista ao site oficial do clube. A aeronave será da Copa Airlines.

O time vai viajar ao Peru na terça pela manhã, em voo fretado que deve ter cerca de seis horas de duração. Depois da chegada, o elenco vai fazer ao hotel para descansar e na sequência, faz um treino de reconhecimento de gramado no local de partida, o estádio Mansiche. O retorno será logo após o término do jogo, na madrugada da quinta-feira.

O São Paulo vai embarcar para a partida em um Boeing 737-800 Next Generation com as cores e o escudo do clube, e estão disponíveis também dez pacotes de viagem para os torcedores que quiserem acompanhar a delegação. Sócios Torcedores têm condições especiais de compra. Os preços variam de R$ 2,8 mil a R$ 3,8 mil. Os pacotes incluem a passagem de ida e volta, hospedagem no mesmo hotel da delegação, ingresso para o jogo e o transporte.

A parceria com a Copa Airlines foi anunciada pelo São Paulo ainda em setembro do ano passado, em evento no Panamá, sede da empresa. Na ocasião, o acordo costurado pelo então presidente Carlos Miguel Aidar e o vice de marketing Douglas Schwartzmann firmou um contrato de um ano com a companhia aérea.