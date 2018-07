São Paulo frustra torcida e apenas empata com a Chapecoense

Existem equipes que costumam ser pedra no sapato dos grandes times. E a Chapecoense vem se consolidando com um rival duro de digerir ao São Paulo. Pela terceira vez a equipe catarinense joga e estraga uma festa programada no Morumbi. Mesmo num estádio lotado, com belo público, os visitantes não se intimidaram e festejaram o empate por 2 a 2, buscado pelos donos da casa apenas no fim - são dois empates e uma vitória em sua pequena história como visitante aos paulistas.

Foi uma enorme frustração aos quase 55 mil são-paulinos que lotaram o Morumbi (recorde do campeonato, superando os 54.996 pagantes de Flamengo x Palmeiras) esperando uma boa vitória e fizeram enorme festa no estádio. Empurraram, cantaram, mas no fim lamentaram o desperdício de mais dois pontos em casa. Com a igualdade, o São Paulo se mantém longe do G-4, a meta neste Brasileirão.

E o time ainda tem de levantar as mãos aos céus por não ter perdido no fim, já que Denis operou dois milagres. Quinta-feira, o São Paulo volta a jogar no Morumbi. Encara o embalado Atlético-MG.

Edgardo Bauza resolveu ‘homenagear’ Centurión, que está de malas prontas para o Boca Jrs. e escalou o argentino como centroavante. Deixou o recém-contratado Chávez no banco. Queria aproveitar a empolgação do jogador mostrada nos trabalhos da semana.

Atrás, Lugano e Maicon transmitiam a certeza de segurança defensiva. Mas a confiança no paredão ruiu com menos de 15 minutos. Em dois cruzamentos da esquerda, Kempes, de cabeça, aos 5, e William Thiego, aos 11, abriram interessante vantagem de 2 a 0 no placar. Denis nada pôde fazer nas jogadas, após ver seus marcadores perdidos nos dois lances. Lugano deixou Martinuccio cruzar no primeiro gol e Maicon chegou atrasado na hora de cortar no segundo.

Nem os zagueiros, nem o gramado molhado, que derrubou muitos jogadores da Chapecoense, foram capazes de interromper a boa apresentação dos catarinenses na primeira etapa. Óbvio que alguns jogadores tiveram de trocar as chuteiras, mas a disposição em campo assustou.

A Chapecoense foi cirúrgica no ataque e quase não levou sustos na defesa. Centurión é quem mais ameaçou o gol do goleiro Danilo. Parou numa defesa de ponta de dedos no começo e levou perigo num chute rasteiro para fora. Do mais, o São Paulo viveu dos chutes de longa distância já que não conseguia furar o muro defensivo verde. Nem mesmo com duas vezes mais a posse de bola.

Faltava um armador. Negociado com o Sevilla, Ganso fazia falta. Michel Bastos tentava, mas não é o homem do passe refinado. Cuevas e Kelvin mostravam esforço, mas também mais na individualidade. Desta maneira, facilitaram a vida dos volantes Gil e Josimar.

O São Paulo que pouco produziu desceu para o vestiário sob intensa vaia. O são-paulino que acordou cedo não gostou nada da apresentação na etapa. Bauza teria 15 minutos para tentar arrumar a casa e reconquistar a torcida no jogo. A opção do treinador foi em promover a estreia de Chávez no lugar de um volante, Thiago Mendes.

Com mais gente na frente, o São Paulo ainda sofria para finalizar. Bauza, então, ousou mais uma vez, tirando Carlinhos e colocando o atacante Luiz Araújo. O menino pisou no gramado e viu Centurión serviu Cueva e o São Paulo, finalmente, marcar seu gol, aos 15 minutos. Todo no ataque, a ordem era pressionar atrás do empate e da virada. Aos 18, Luiz Aráujo arrancou o “uh” da torcida. Danilo jogou para escanteio. Finalmente o São Paulo “acordou” no jogo.

A pressão foi enorme até o fim. E o empate, mais do que merecido, saiu aos 40, em cobrança de pênalti de Cueva. Josimar havia tocado a mão na bola. Denis ainda salvou o time de vexame aos 42 ao defender o chute do artilheiro Bruno Rangel, e aos 48, em chute de Hyoran.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 CHAPECOENSE

SÃO PAULO (4-2-3-1) - Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Carlinhos (Luiz Araújo); Hudson, Thiago Mendes (Chávez), Cueva, Kelvin (Pedro Bertoluzo) e Michel Bastos; Centurión. Técnico: Edgardo Bauza.

CHAPECOENSE (4-4-2) - Danilo; Gimenez (Matheus Biteco), William Thiego, Filipe Machado, Dener Assunção; Gil, Josimar, Cleber Santana e Martinuccio (Tiaguinho); Kempes (Bruno Rangel) e Hyoran. Técnico: Cario Júnior.

Gols: Kempes, aos 5, e William Thiego, aos 11 minutos do primeiro tempo. Cuevas, aos 15 e aos 40 do segundo.

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

Cartão amarelo: Bruno, Cueva, Chávez e Hudson, Filipe Machado.

Renda: R$ 1.290.275,00.

Público: 54.996 presentes.

Local: Morumbi.